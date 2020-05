Coronavirus. 137 mila morti in America entro i primi di agosto. In Russia 221.344 casi

Agenpress – Oltre 137 mila morti in America entro i primi di agosto: e’ questa la nuova drammatica previsione dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Universita’ di Washington, secondo cui l’escalation sara’ legata alle riaperture e alla possibilità per gli americani di tornare a muoversi liberamente da una parte all’altra del Paese.

La Russia, invece, nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo record di contagi, ben 11.656, arrivando a toccare quota 221.344 di casi certificati di coronavirus, superando così Italia (che a ieri ne contava ufficialmente 219.070) e Regno Unito. Lo riporta la task force nazionale anti COVID-19. I morti in totale sono invece 2.009. Stando ai dati della Johns Hopkins, la Russia ora è dietro alla Spagna e agli Usa nei contagi totali.

A Mosca i nuovi casi di coronavirus sono stati invece 6.169, portando il totale dei contagi nella capitale a 115.909. La crescita giornaliera del numero di casi di COVID-19 nella capitale è stimata al 5,6% contro il 5,3% del giorno prima. Stando ai dati, il 46,5% dei nuovi casi è del tutto asintomatico.