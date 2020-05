Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Chiarire modalità rilascio Silvia Romano”

Agenpress. “Sono felice che Silvia Romano sia tornata salva in Italia, “spontaneamente” convertita all’Islam col nome di Aisha.

Bisogna però aver chiaro che questi cooperatori per le loro unilaterali iniziative non possono mettere a repentaglio le finanze dello Stato e men che meno le istituzioni. Il Governo senza esitazione chiarisca se quanto riportano alcune indiscrezioni risponde al vero, cioè se per riavere indietro Silvia Romano sia stato versato ad integralisti islamici un riscatto pari a 4 milioni di euro che naturalmente non sono impiegati in opere di filantropia, ma per finanziare il terrorismo.

Se è vero, è gravissimo e bisogna accertare chi ha dato il consenso e se ne è stato informato il Parlamento. Con i terroristi non si tratta e la cosa più sconcertante è che il rilascio è avvenuto mentre celebravamo il massacro di Aldo Moro morto martire proprio per la rigorosa logica del non trattare”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.