Dl Rilancio, Fapi: “Provenzano si faccia carico del sud”

Agenpress. “Il Mezzogiorno nell’agenda di Governo o assume un ruolo di primo piano o è concreto il tracollo economico e sociale con la morte di miglia di piccole imprese. Certamente non è sufficiente inserire qualche rigo nel prossimo ‘dl crescita’, perché negli anni si sono costruite formule e piani, ma non sono mai state attuate vere politiche di sviluppo per le aree interne di Campania, Calabria, Molise, Basilicata e Sicilia”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Se il ministro Provenzano – spiega Sciotto – dovesse riuscire a dare impulso alla spesa dei fondi europei e programmare con le regioni una strategia di crescita complessiva, anche con misure di fiscalità di vantaggio per le piccole e medie imprese, noi saremo pronti a collaborare. Rivolgiamo, pertanto, un convinto appello al ministro Provenzano affinché il sud non sia utilizzato, ancora, come ritornello elettorale, per questo chiediamo al Governo di farsi carico concretamente di artigiani, commercianti e piccole imprese per rilasciare la crescita e lo sviluppo delle aree interne”, conclude.