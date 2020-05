Mafia. Mirabelli (PD). Bene gli arresti ma confermano che la ripartenza può essere occasione per infiltrazioni”

Agenpress – “Un grande grazie alla DDA di Palermo e alle forze della Guardia di Finanza per l’operazione di questa mattina che ha portato all’arresto di oltre 90 affiliati alle cosche dell’Arenella e dell’Acquasanta. Ma, purtroppo, ciò che emerge è la conferma insieme del radicamento delle mafie a Milano e al Nord e della loro capacità di insediarsi nell’economia legale, acquisendo aziende, fornendo servizi e condizionando i mercati.

Gli arresti di oggi confermano gli allarmi lanciati in queste settimane da tante Procure sul rischio che la ripartenza possa diventare una opportunità di arricchimento per la criminalità organizzata. Occorre togliere spazio alle mafie aiutando concretamente le famiglie e le imprese, come sta cercando di fare il Governo con il decreto che sarà promulgato in queste ore.

Ma non basta, occorre mettere in campo strumenti di prevenzione, controllare i flussi finanziari, la provenienza dei capitali e coinvolgere, come stanno facendo le Prefetture, tutte le associazioni del commercio e dell’impresa per monitorare ogni anomalia e rendere sempre più efficaci i controlli per la certificazione antimafia. In questa fase e di fronte a questi rischi quella delle misure per monitorare e prevenire le infiltrazioni nell’economia legale deve essere la priorità assoluta per la Commissione Antimafia”. Lo afferma il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia.