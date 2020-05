Di Maio: “Siamo già al lavoro per nuovi provvedimenti per rilanciare investimenti ed export”

Agenpress. I cittadini giustamente chiedevano delle risposte per affrontare questa emergenza: da poco in Consiglio dei ministri abbiamo approvato un decreto da 55 miliardi.‬

Un grande lavoro di squadra da parte di ogni singolo componente di questo governo.

In pratica una maxi manovra. Con questi soldi daremo supporto a lavoratori, famiglie, imprese e fasce più deboli del Paese.‬

Una cifra sostanziosa e doverosa, ma attenzione: non sarà l’ultimo intervento economico. Siamo già al lavoro per nuovi provvedimenti per rilanciare investimenti ed export.

‪Altro importante passo per la ripartenza.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.