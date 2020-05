Zingaretti: “vaccino contro il Covid, sia accessibile a tutti e realizzato in Italia”

Agenpress. Si è aperta una sfida decisiva per il futuro dell’Italia: quella della ricerca, dello studio e della realizzazione di un vaccino per il Covid 19. Un vaccino che dovrà essere un bene comune, accessibile a tutti, fabbricato e realizzato in Italia e, in quanto tale, tutelato.

Come abbiamo visto, la sfida è enorme, come pure gli interessi in gioco. Sono decine i progetti diversi di vaccino già depositati, alcuni dei quali in fase di sperimentazione clinica. Sono molti i governi che si stanno muovendo in autonomia, prioritariamente per difendere i propri cittadini.