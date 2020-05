Agenpress. In questi giorni ci sono tanti esercizi commerciali, tante imprese che hanno riaperto anche spendendo soldi per le nuove regole e per l’igienizzazione. Bisogna lavorare a una misura per riconoscergli le spese che hanno affrontato.

Il governo starà vicino il più possibile a queste persone. È un momento di grande difficoltà ed è nostro dovere aiutare chi fatica per la propria famiglia, per la propria azienda, per il nostro Paese.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.