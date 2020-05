Farnesina, Merlo riceve Sottosegretario Di Stefano: focus su Camere di Commercio e Made in Italy

Agenpress. Si è tenuto ieri alla Farnesina l’incontro tra i Sottosegretari agli Esteri Sen. Ricardo Merlo e On. Manlio Di Stefano. Un faccia a faccia durante il quale, dopo avere analizzato insieme l’attualità politica italiana, si è parlato in particolare di Camere di Commercio e promozione del made in Italy nel mondo.

I Sottosegretari Merlo e Di Stefano hanno entrambi evidenziato l’importante ruolo che svolgono le Camere di Commercio in Italia e all’estero per la diffusione dei nostri prodotti, oltre che per l’internazionalizzazione delle nostre imprese, sempre alla ricerca di nuovi mercati.

Si tratta di un circuito, quello del mondo camerale, fatto di imprenditori e di professionisti che conoscono molto bene le leggi del mercato e i propri territori di appartenenza, da cui arriva la spinta necessaria a diffondere le nostre eccellenze italiane oltre confine.

L’Italia, nel post emergenza Covid 19, potrà ripartire anche grazie al proprio export; il made in Italy – enogastronomico ma non soltanto – contribuirà certamente a fare in modo che il nostro Paese si possa rialzare prima possibile.