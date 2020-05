Sfiducia Bonafede. Bellanova. Italia Viva non ha mai chiesto poltrone. Ascolteremo il ministro

Agenpress – “Ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene, che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato”.

Cosi la ministra delle Politiche agricole,Teresa Bellanova, in merito alle mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sottolineando come “Italia Viva non ha chiesto postazioni di sottogoverno, ma ha posto un problema”.

Sulla richiesta di un segnale sulla giustizia da parte del ministro Bonafede, “non si tratta di promesse ma di farsi carico della composizione di una maggioranza. Noi non siamo persone che cambiamo posizione al bisogno. Bisogna riconoscere delle differenze e fare delle mediazione altrimenti non si capisce come si tiene insieme una maggioranza”. Secondo Bellanova “bisogna dare un segnale di una coalizione che vuole lavorare riconoscendosi reciprocamente”.