OK unanime Camera a Ddl Sicurezza Professioni Sanitarie

Agenpress. “Oggi il Parlamento ha dato un importante segnale a quanti nel Sistema Sanitario Nazionale lavorano ogni giorno con impegno e dedizione a tutela della salute dei cittadini italiani.

Il voto unanime al disegno di legge sulla sicurezza per le professioni sanitarie è il modo migliore per ringraziare tutti coloro che hanno messo a rischio la propria salute per garantire quella di tutti noi durante l’emergenza Covid-19. Manca ancora l’ultima parola del Senato e poi potremo davvero consegnare a medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari norme importanti per la loro sicurezza e incolumità”.

È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa dopo che l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl sulle disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.