Antonella Cortese (Presidente AISPIS): Ennesima violenza, questa volta la vittima una bambina

Agenpress. “Non è possibile, ogni giorno c’è una violenza, questa volta la vittima è un anima innocente, un bambina, che non solo è stata violentata, ma anche drogata e non contento il trentenne comasco -già stato arrestato- ha filmato gli abusi sulla minore e messo in vendita i video su web.

E’ straziante leggere ogni giorno notizie di violenza, di abusi, con questa pandemia le violenze sono aumentate, e le persone più fragili sono più in pericolo di prima. Auspico la legge dia una pena esemplare al responsabile di questo scempio.”

Lo dichiara Antonella Cortese (Criminologa Presidente dell’Accademia Italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica).