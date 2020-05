Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Covid 19 chiarire ruolo Cina”.

Agenpress. “Dalla Cina arrivano dubbi sull’origine della pandemia e lo riporta il Sun. Secondo quanto dichiara il cinese dottor Gau Fun, direttore del Center for Disease Control and Prevention cinese, il wet market di Wuhan non ha alcun ruolo nella produzione del salto di specie ed anzi è vittima non essendovi né pangolini, né pipistrelli.

Pertanto il contagio non può essere avvenuto in quel luogo. Si infittiscono dunque i dubbi sulle cause della pandemia e ruolo della Cina. Ancora una volta invoco che l’ Italia chieda con forza chiarimenti in sede internazionale. Al contrario assistiamo al ruolo sconcertante di una tv di Stato “La Vita in Diretta” che attacca gli Usa come un Paese dittatoriale, descrive il deprecabile episodio di un giornalista americano arrestato ed ignora i tanti giornalisti cinesi scomparsi nel nulla. A proposito non sarebbe male concedere al dottor Gau Fun protezione internazionale visti i precedenti”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.