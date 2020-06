Coronavirus, Bergamini (Fi): “App immuni? Governo chiarisca ruolo azienda USA Akamai”

Agenpress. “Con l’app immuni tracciamento sicuro? Il governo cominci a chiarire il ruolo giocato dalla piattaforma digitale di Akamai (azienda USA) di cui l’applicazione si serve per velocizzare il traffico e che non vincola il transito di dati su server dislocati in Italia, come invece previsto da legge.

Sono certa che il Ministro Pisano ci darà rassicurazioni sul pieno rispetto della privacy e della trasparenza nella gestione di questo enorme patrimonio di informazioni. I dati degli Italiani devono restare in Italia”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera e responsabile Trasporti, Tlc e poste di Forza Italia.