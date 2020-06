Stati Generali, Bergamini (Fi): “Paese affonda, ma Conte pensa a sua scalata”

Agenpress. “Mentre il sistema Paese corre a marcia spedita verso il baratro, sembra che il premier Conte sia impegnato in una corsa, o meglio una scalata, tutta sua, che ha poco a che fare sia con il normale iter democratico di un Paese che con il rilancio dell’economia, che l’Italia tanto aspetta.

Se la Task Force di Colao non era finalizzata alla realizzazione di interventi urgenti, il sospetto che anche gli Stati Generali si rivelino l’ennesima letale perdita di tempo è più che fondato, dal momento che rinviano ulteriormente l’adozione di misure necessarie. Cosa che per fortuna – Sì caro Premier è ancora così – non può che avvenire in Parlamento.

Ma soprattutto, all’ombra dello scintillio barocco di Villa Pamphili, si profila l’autentico intento di Conte per i prossimi mesi: l’ampliamento della propria sfera di influenza politica grazie al lavoro e alle competenze di figure esterne al governo. Il tutto ovviamente, ben ripreso in diretta Facebook, con tanti sorrisi e strette di mano, mentre l’Italia affonda”.

Lo scrive Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.