L’opinione di Roberto Napoletano. Il meccanismo italiano inceppato, va rimosso per evitare di annegare nel brodo degli annunci

È quello che ha impedito al decreto liquidità di funzionare, impedisce al decreto rilancio di incidere sulla crescita e, cosa ancora più grave, porterà sugli scogli il Governo in Italia e in Europa. Gli Stati generali dell’economia devono servire a dare a Conte il consenso e la forza per cambiare la macchina pubblica

AgenPress. Avanti Cristo e dopo Cristo. Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, ma se non si capisce che per l’economia italiana la Grande Depressione mondiale è lo spartiacque della storia, possiamo sparire dal novero dei Paesi industrializzati senza neppure accorgercene.

Non esiste il sole ogni giorno per legge anche se si sta avvicinando l’estate esattamente come non esiste il lavoro per legge sia perché nelle mani di Tridico la cassa integrazione è un terno al lotto sia perché le risorse pubbliche anche a prestito non sono infinite. Il milione di posti di lavoro che rischia di perdere il commercio in autunno è di certo una stima per difetto se la macchina della liquidità di questo Paese resta nelle mani di chi è riuscito a fare ricorso a ogni tipo di bizantinismo pur di non risarcire di un solo euro l’economia reale chiusa per Pandemia e di continuare a distribuire regalie agli amici degli amici.

