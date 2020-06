Meritocrazia Italia: presenta la seconda Web-Convention su “La Pubblica Amministrazione ed il merito di semplificare”

AgenPress. Dopo il successo dell’evento del mese di Maggio, Meritocrazia Italia presenta la Web- Convention sul tema “la Pubblica Amministrazione ed il merito di semplificare”, che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ‘L’Italia che Merita’ il 19 prossimo Giugno alle ore 17.30.

La semplificazione amministrativa è, non da oggi, costante oggetto d’impegno politico. La consapevolezza della delicatezza della problematica, cruciale ai fini dell’accesso ai servizi (anche) essenziali da parte dei cittadini, non sembra accompagnarsi, però, a un approccio di concretezza e lungimiranza.

All’Italia è assegnato il triste primato di modello deleterio di burocrazia meccanica. Le note farraginosità rendono la macchina amministrativa impermeabile all’inevitabile progressivo mutamento degli eventi esterni e inadeguata a far fronte a realtà nuove. Da ultimo, il periodo emergenziale ha disvelato le debolezze di un sistema incapace di dare risposta alle richieste di supporto al disagio.

Ne va dell’effettività dei diritti sociali dei cittadini. Non può non risentirne in appesantimento anche il tessuto produttivo nazionale.

Servono soluzioni di immediata fattibilità e in grado di dare stabilità all’apparato amministrativo nel lungo periodo. Soltanto per questa via sarà possibile restituire ai cittadini livelli adeguati di tutela della salute, accesso alle opportunità (anche lavorative) e sostenibilità ambientale, e alle imprese la possibilità di rendersi competitive sul piano domestico e internazionale.

Meritocrazia Italia ha avviato un confronto sulle strategie di progressiva de- burocratizzazione e, nel corso della Web-Convention, presentarà il Book di raccolta dei risultati dello studio.

Meritocrazia ha inoltre già avanzato concrete proposte per il superamento dei principali ostacoli al buon funzionamento della p.a. Con la presentazione del ‘Progetto Italia’, piano di ristrutturazione del funzionamento dei settori a maggiore interesse collettivo, ha condiviso misure di snellimento dei ruoli dell’apparato della p.a. e semplificazione delle procedure amministrative, suggerendo la revisione dei processi fondamentali dell’organizzazione del pubblico impiego, il ripensamento dei modelli di valutazione delle virtù dei singoli enti e la valorizzazione delle utilità dell’innovazione tecnologica.

Su questo si concentrerà il confronto tra gli illustri Ospiti dell’evento del prossimo 19 giugno. Con la moderazione del giornalista Marco Sodano e dopo i saluti istituzionali della Coordinatrice nazionale Manuela Lampitella e del Direttore scientifico della Scuola di Formazione Crea Antonino Raffone, introdurrà Massimo Gotta (Consigliere di Presidenza MI) e interverranno Fabiana Dadone (Ministro per la Pubblica amministrazione), Vicnenzo Emma (Responsabile MI Innovazione e Sviluppo), Giovanni Legnini (Commissario straordinario alla ricostruzione), Paolo Del Vecchio (Avvocato dello Stato), Alberto Sacco (Assessore al Commercio Comune di Torino) e Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione). Seguiranno le conclusioni del Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello.

Sarà possibile interagire in diretta con i relatori e porre domande.