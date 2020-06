Alex Zanardi in “condizioni molto gravi”, politrauma è sottoposto ad intervento chirurgico

Agenpress – Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E’ stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l’elisoccorso.

“E’ stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso” di Siena, “valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”. Così il bollettino medico relativo alle condizioni cliniche diffuso dall’ospedale di Siena.

“Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”, scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.