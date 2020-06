Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Festeggiamenti Napoli: Salvini sia più cauto”

Agenpress. “Ho visto in tv i festeggiamenti per la vittoria della Coppia Italia del Napoli e sinceramente non me la sento di demonizzare la città e i suoi abitanti perché le stesse cose sarebbero avvenute in ogni città di Italia.

Piuttosto Salvini ha attaccato il governatore De Luca. Lungi da me voler fare l’ avvocato del governatore, ma Salvini sia più cauto e parli a ragion veduta. La tutela dell’Ordine Pubblico spetta a Questore e Prefetto e non è nelle prerogative del Governatore, studi e non sia superficiale”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò