Il M5S perde i pezzi. Elena Fattori, “cari 5 stelle vip, leaders, fate pace con il cervello”

Agenpress – “La mia collega Paola Nugnes è stata espulsa per aver votato contro l’Art.24 del decreto crescita che privatizzava le fonti dell’acqua nel sud Beppe Grillo qualche girono fa ha scritto sul blog delle stelle un post sulla prima stella del movimento “acqua pubblica”.

Io sono stata sospesa per non aver votato i decreti sicurezza di Salvini e aver presentato, insieme a Paola e Gregorio, emendamenti che sono ore le modifiche della La Morgese.

Gregorio de Falco è stato espulso perché ha votato contro il condono ad Ischia (dove tra l’altro è nato quindi conosce la realtà)”.

Così Elena Fattori, ex M5s. “Siamo stati tutti e tre richiamati per aver votato a favore dell’autorizzazione a procedere per Salvini per la Diciotti mentre la senatrice Riccardi di fatto è stata criticata per aver votato contro l’autorizzazione a procedere per Salvini, in linea con quello che aveva fatto la volta precedente .

Va bene essere post ideologici ma questo significa essere mercenari.

E soprattutto irresponsabili perché ce’e’ un Paese da tirare su dalle macerie e non si può continuare a comportarsi come una setta di adepti quando si è al governo . Non si può espellere ogni volta chi non asseconda le vostre giravolte a seconda dell’alleato. O chi vi chiede di versare le eccedenze dello stipendio su un conto pubblico non su un conto privato a tre firme (a proposito qual è l giacenza di oggi di quel conto visto che non c’e’ notizia di restituzioni?)