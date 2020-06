Salvini. Taglio tasse? Lega pronta a votarlo in un minuto. Perché nuova pandemia?

Agenpress – “Se portano in Parlamento dopo quattro mesi di chiacchiere un taglio delle tasse – Iva, Irpef, Imu, Ires – la Lega lo voto in un minuto. Noi siamo a favore di qualunque taglio di tasse”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “Peccato che all’interno della maggioranza stiano litigando perfino sul taglio delle tasse. Ma qualunque cittadino, imprenditore, pensionato o partita Iva ti dice che in un momento di difficoltà bisogna quantomeno rinviare”.

“Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata? In Italia ormai tre quarti del Paese sono esenti da contagi e da ricoveri, gli italiani hanno dimostrato enorme buonsenso in questi mesi ma mi sembra che ormai siano tanti i medici che stanno dicendo che il virus adesso fortunatamente ha una diffusione e soprattutto una gravità nei nuovi casi assolutamente inferiore rispetto a qualche mese fa. Quindi è inutile continuare a terrorizzare le persone”, aggiunge Savini a proposito di una possibile seconda ondata dell’epidemia. “In questo momento in Brasile e in altri Paesi il problema è enorme, possiamo dire che in Italia fortunatamente, anche se bisogna continuare ad essere prudenti e non esagerare, la situazione è sotto controllo?”.