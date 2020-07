Coronavirus. Usa, 39.379 nuovi casi. In Russia nelle ultime 24 ore altri 6.611

Agenpress – Gli Stati Uniti hanno registrato 39.379 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, secondo la Johns Hopkins University. Il numero totale di casi confermati è ora pari a 2.876.143. Registrati 234 nuovi decessi, per un totale di 129.891 morti.

479.667 casi confermati (+3148 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall’inizio dell’epidemia nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall’Oms, aggiornati al 5 luglio. La crescita percentuale su base settimanale dei contagi totali, sulla base di elaborazioni aggiornate al 29 giugno, è stata particolarmente sostenuta nell’ultima settimana in Montenegro, Kosovo, Albania, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord. Bielorussia e Moldova registrano ora più casi confermati di Covid-19 per milione di abitanti che l’Italia.

La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 6.611 nuovi casi per un totale 687.862 contagi. I morti sono stati invece 135, per un totale di 10.296. 3579 invece i guariti, per un totale di 454.329.