Brasile. Bolsonaro colpito dal coronavirus. “La nostra vita deve continuare”

L’ufficio del presidente ha dichiarato che prevede di ricevere i risultati martedì.

Molti oppositori di Bolsonaro speravano apertamente che questi risultati fossero positivi, con il figlio del presidente, Carlos Bolsonaro, che portava su Twitter per condannare “l’immenso numero di persone” che chiedeva la morte di suo padre.

Si è lamentato del fatto che ci fosse una “selettività di indignazioni” sulle chiamate, anche da parte della comunità internazionale, aggiungendo che gli oppositori di suo padre “non ci riusciranno!”

Il Brasile è secondo solo agli Stati Uniti per numero di infezioni e decessi da coronavirus. Più di 65.000 persone sono morte di coronavirus in Brasile, secondo i dati rilasciati dal ministero della Sanità del lunedì, e 1.623.284 casi sono stati confermati finora.

Bolsonaro è già apparso in pubblico e ai raduni senza maschera, abbracciando persino i sostenitori. Ha incoraggiato la riapertura anche quando aumenta il numero di casi del paese e ha criticato gli sforzi dei governi locali per eliminare il virus attraverso misure di allontanamento sociale, come la quarantena e gli ordini al riparo.

“La nostra vita deve continuare. I lavori dovrebbero essere mantenuti”, ha detto Bolsonaro nei primi giorni della pandemia, durante un discorso del 24 marzo trasmesso dalla televisione e dalla radio nazionale. Ha mantenuto tale posizione, sostenendo che la ricaduta economica del blocco potrebbe essere peggiore del virus stesso. Ha anche continuato a salutare occasionalmente i sostenitori senza equipaggiamento protettivo – anche dopo che un tribunale gli ha ordinato di indossare una maschera o affrontare una multa. Da allora l’ordine è stato rovesciato.