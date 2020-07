Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Migranti, rispettare Lampedusa”

AgenPress. “Notizie di agenzia riportano, con filmati e foto, che alcuni migranti del centro di accoglienza di Lampedusa, inspiegabilmente sono usciti eludendo i controlli e sono andati in giro per le vie dell’ isola.

Nel rispetto della dovuta carità che si deve ai forestieri, è giusto tutelare le esigenze e la salute dei residenti in quanto non è dato di sapere con certezza se i migranti sono allo stato portatori o no di Covid.

Inoltre sin da ora chiedo che i 180 migranti presenti nella Ocean Viking al largo di Porto Empedocle, sempre per motivi di salute, trascorrano ,regolarmente assistiti, la quarantena a bordo senza sbarcare”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.