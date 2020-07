Fassina (Leu). No a stato di emergenza, decida il Parlamento

AgenPress – “È preoccupante la proroga dello stato di emergenza proposta dal Governo. Sia per le implicazioni sul terreno sanitario, economico e sociale, sia sul terreno democratico. Sui rischi per la salute, l’affidabilità del Ministro Speranza è provata sul campo. Ma la dichiarazione dello stato di emergenza non può essere semplicemente oggetto di un’informativa del Presidente del Consiglio alle Camere. Non siamo, come a fine gennaio scorso, di fronte a un evento improvviso e ignoto nella sua portata, nelle sue caratteristiche e nelle sue conseguenze. Siamo in quadro esplorato. Siamo attrezzati in termini di misure, di riduzione dei rischi di contagio e di assistenza sanitaria.

Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina. “Abbiamo il tempo necessario per una approfondita valutazione e decisione del Parlamento. Prima del Ministro Speranza, il Presidente del Consiglio deve venire alla Camera e al Senato per motivare la proposta. Sta al Parlamento decidere.