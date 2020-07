Dl Rilancio, Gianfranco Librandi (IV): Positivo agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni

AgenPress. “Per far ripartire l’Italia, serve che tutti i settori ripartano, che nessun settore venga dimenticato, perché sennò la vera ripartenza non avverrà in tempi brevi.

Nel decreto rilancio sono state previste diverse agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni, anche per gli italiani all’estero, e questo è un ottimo risultato in quanto si favoriscono investimenti da parte di quei cittadini che, pur vivendo all’estero continuano a mantenere immobile nel Paese d’origine, la possibilità di poter accedere al reddito di emergenza, tutte misure che dimostrano l’attenzione del Governo verso una parte molto importante del Paese, perché seppur lontani generano un rientro economico molto importante per l’Italia.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).