Meloni: “23 immigrati clandestini scomparsi dal centro di accoglienza. Governo continua a farsi prendere in giro”

AgenPress. Oltre i 23 immigrati clandestini scomparsi dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo (PG), almeno altri 20 sarebbero fuggiti dall’hotspot di Taranto.

Mentre gli italiani sono stati chiusi in casa per mesi, i nostri figli non sono potuti andare a scuola, migliaia di imprese sono a rischio chiusura e tante altre non riapriranno più, il governo continua a farsi prendere in giro da chi, dopo aver violato i nostri confini, non rispetta nemmeno le nostre regole dandosi alla macchia.

Per loro niente elicotteri e droni?

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.