Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Cantante Fragola si vergogni”

AgenPress. “Mentre in Italia si progetta una legge bavaglio per presunta discriminazione agli omosessuali, è però permesso offendere i simboli cristiani e passare da vittime.

Il cantante siciliano Lorenzo Fragola ha voluto posare come bambolotto di colore rosa crocifisso su di una big babol per pubblicizzare il suo ultimo disco. Le autorità non hanno permesso il manifesto di propaganda e il cantante ha frignato alla intolleranza. Fragola, in ottima compagnia, deve vergognarsi.

Ormai in Italia e nel mondo è lecito deridere i simboli religiosi cristiani ed anzi sembra che sia un lasciapassare per la notorietà. E’ incredibile che tutto questo avvenga in uno dei momenti più dolorosi per la cristianità con la riapertura al culto islamico di Santa Sofia”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò