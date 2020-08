Di Maio: “Il governo è compatto e sta lavorando per fronteggiare il fenomeno migratorio”

AgenPress. Servono serietà e massimo impegno. Il governo è compatto e sta lavorando per fronteggiare il fenomeno migratorio. Con il ministero dell’Interno stiamo analizzando ogni dettaglio.

Abbiamo le idee chiare, non servono slogan o urla, ma bisogna agire con determinazione.

Per questo stiamo già lavorando a un piano specifico che prevede:

– Fermare le partenze dal Paese d’origine;

– Nuovo accordo di cooperazione migratoria: sequestrare e mettere fuori uso i gommoni;

– Rimpatri più veloci, anche via nave e non solo in aereo;

– Riattivare la redistribuzione dei migranti in tutta Europa;

– Fermare i fondi per la cooperazione se non c’è collaborazione con l’Italia.