Tre marinai dispersi su un’isola del Pacifico, si salvano scrivendo SOS sulla sabbia

AgenPress – Tre marinai della Micronesia, naufragati su un’isola sperduta nel Pacifico occidentale sono stati soccorsi grazie all’enorme scritta ‘Sos” che avevano fatto sulla sabbia. Gli uomini, dispersi da tre giorni dopo che l’imbarcazione di 7 metri sulla quale viaggiavano aveva finito il carburante, sono stati trovati sull’isola Pikelot da un elicottero della marina australiana.

Sono tutti in buone condizioni e non hanno riportato nessuna ferita. Erano partiti dall’atollo di Pulawat e avrebbero dovuto percorrere 27 miglia fino a quello di Pulap, ma non sono mai arrivati a destinazione. Sabato erano partite le ricerche da Guam, poi un elicottero australiano decollato da una portaerei e diretto alle Hawaii per delle esercitazioni ha notato la grande scritta sulla sabbia e ha subito soccorso i marinai con acqua e cibo. Ora saranno riportati a casa da un pattugliatore della micronesia.

“Sono orgoglioso della risposta e della professionalità di tutti quanti a bordo in quanto abbiamo adempiuto al nostro dovere di contribuire alla sicurezza della vita in mare dovunque ci troviamo nel mondo”, ha detto il capitano Terry Morrison, all’equipaggio.