Martino (FI): Il Pd ossessionato dalla crescita del centro destra cerca modo per arginarla, nel frattempo il Paese aspetta risposte

AgenPress. “Ma possibile che con tutto quello che c’e da pensare, si perda tempo prezioso in cose inutili? Delrio, così come tutta la sinistra sono totalmente ossessionati dalla crescita del centro destra, che non fanno altro che parlare di una riforma elettorale che possa in qualche modo arginarla!

In questo momento bisognerebbe spendere qualsiasi energia nella ripresa economica del Paese, cercare di rilanciare il settore del turismo (totalmente abbandonato da una maggioranza che fa acqua da tutte le parti), mettere in ordine ordine le idee per la giusta ripartenza della scuola a Settembre, non preoccuparsi di mantenere al caldo una poltrona che non si meritano.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).