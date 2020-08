L’ opinione di Roberto Napoletano. Le catene delle diseguaglianze

Il Sud è stato drasticamente tagliato nella spesa per la scuola e per la sanità, addirittura abolito nella spesa per infrastrutture degli ultimi cinque anni. Tutto ciò è avvenuto in un centro decisionale nascosto come la Conferenza Stato-Regioni. Ma ora è doveroso ringraziare pubblicamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per avere posto come tema dominante proprio la crescita delle diseguaglianze. Chiunque si opponga al progetto integrato Alta velocità-porti-retroporti e Ponte sullo Stretto nel Mezzogiorno e alla sua attuazione in due-quattro anni massimo, accompagnato da una corposa fiscalità di vantaggio, si assume la responsabilità della disintegrazione del Paese

AgenPress. Ci siamo fatti del male da soli pensando di fare del bene al Nord con la favola della locomotiva. Ci siamo fatti male da soli fino al punto di essere capaci di autodistruggerci. Il dato è che non solo non abbiamo ridotto le diseguaglianze ma che volutamente le abbiamo addirittura incrementate.

Tutto ciò è avvenuto in un arco temporale di dieci anni con una esplosione nell’ultimo quinquennio. Tutto ciò è avvenuto in un centro decisionale nascosto della democrazia tradita italiana che è la Conferenza Stato-Regioni dove si sono saldati gli interessi della Destra leghista e della Sinistra Padronale tosco-emiliana.

La governance reale della spesa pubblica italiana è stata saldamente nelle mani “olandesi austriache” di casa nostra che hanno pagato il conto della austerità europea e della crisi industriale del Nord (cassa integrazione e morte della grande impresa) con le risorse nazionali e europee destinate alle donne e agli uomini del Sud per la spesa sociale e per gli investimenti in infrastrutture di sviluppo.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/2020/08/05/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-le-catene-delle-diseguaglianze/