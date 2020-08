“Meloni indagata a Napoli”. E’ una fake news. Ho già dato mandato di procedere legalmente

AgenPress. L’ennesima bufala nei miei confronti diffusa dal circuito grillino.

In questa pagina, con quasi 60mila iscritti, si sosterrebbe che io sarei indagata a Napoli per voto di scambio.

Una squallida menzogna che non consento e per la quale ho già dato mandato di procedere legalmente. Quando non si riesce ad affrontare i propri avversari onestamente, si utilizzano questi metodi vigliacchi per tentare di screditarlo.

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.