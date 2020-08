Dl Agosto, Daniela Santanchè (FDI): divario tra Nord e Sud è inaccettabile

AgenPress. “Questa emergenza sanitaria ha fatto emergere un problema che tutti conosciamo molto bene, il divario tra Nord e Sud. E’ necessario che la fiscalità di vantaggio per il Sud è necessario, ma non deve essere un fattore eccezionale, deve essere reso permanente.

Questo divario è diventato inaccettabile, bisogna agevolare gli investimenti al Sud, sopratutto per l’economia del Paese, non possiamo lasciare nessuno indietro, sopratutto un territorio con immense risorse come il nostro meridione, che purtroppo viene abbandonato e non viene valorizzato da una Maggioranza che pensa solo ai propri interessi.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).