Cuneo. Erano andati a vedere le stelle. Auto finisce fuori strada, morti cinque giovani

AgenPress – Incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, una vettura è uscita di strada, per cause non ancora chiarite. Cinque le vittime accertate. Con il conducente di 24 anni sono morti altri quattro giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni. Quattro i feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani.

Si trovavano a bordo di un Land Rover Defender 130 che, per cause da chiarire, è uscito di strada in prossimità del rifugio Maraman.

Tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo del mezzo che è finito a circa 200 metri dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, 118 e soccorso alpino. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo ed è probabile che si trovassero in alta Valle Grana in villeggiatura con le famiglie. Alcuni parenti sono arrivati sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti.

Dopo cena i ragazzi si sarebbero dati appuntamento nella piazza in borgata Chiotti e avrebbero deciso di raggiungere l’Alpe Chastlar per guardare le stelle. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, mentre tornavano verso casa. Forse per una distrazione, all’imbocco di una curva a gomito verso sinistra, il 24enne ha perso il controllo del mezzo che è finito nel precipizio. Castelmagno è un comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana, a circa 1.150 metri di altitudine. Il rifugio escursionistico Maraman si trova ai piedi dei monti Crosetta e Tibert.