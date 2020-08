Ferragosto: Codacons chiede ai Prefetti di disporre chiusura delle discoteche in tutta Italia

IN CASO DI CONTAGI PRESSO I LOCALI, GOVERNATORI E GESTORI LOCALI SARANNO DENUNCIATI IN PROCURA PER EPIDEMIA COLPOSA

AgenPress. Sul caso delle discoteche aperte a Ferragosto il Codacons passa all’attacco e chiede oggi ai Prefetti di tutta Italia di intervenire utilizzando i propri poteri per disporre la chiusura coatta di tutte le discoteche presenti sul territorio nelle giornate del 14 e 15 agosto.

E’ vergognoso che numerosi Governatori si siano schierati contro il provvedimento di chiusura delle discoteche proposto dal Governo, misura che, considerata l’esplosione dei contagi tra i giovani, appare doverosa – afferma il Codacons – Il Ferragosto 2020 rischia di trasformarsi in un gigantesco focolaio di coronavirus, e di certo non è possibile garantire nei locali al chiuso e in quelli in spiaggia il distanziamento e l’uso delle mascherine da parte del pubblico.

Per tale motivo chiediamo oggi ai Prefetti di tutta Italia di avvalersi dei poteri loro riconosciuti dalla legge e disporre la chiusura coatta delle discoteche al chiuso, all’aperto, e in spiaggia, nelle giornate del 14 e 15 agosto, per motivi di ordine pubblico e per tutelare la salute collettiva – prosegue l’associazione – Il Codacons avvisa inoltre che, se si registrerà anche un solo caso di contagio presso le discoteche a Ferragosto, l’associazione denuncerà i Governatori interessati e i gestori dei locali alle Procure della Repubblica per il reato di epidemia colposa.