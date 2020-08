AgenPress. “La nostra solidarietà a Maria Elena Boschi a suo tempo massacrata da grillini e da leghisti non per atti da lei compiuti ma per i rapporti fra suo padre e banca Etruria.

Adesso il padre della Boschi viene prosciolto in istruttoria ma certamente coloro che l’hanno attaccata non chiederanno scusa perché quello e’ il loro modo di fare politica.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).