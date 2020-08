Lampedusa. 1400 migranti presenti. Due positivi fuggono dal Policlinico di Foggia

AgenPress – 267 migranti sono giunti nella notte. Sette i barchini del mare soccorsi dagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto: il primo con 61 persone a bordo è stato intercettato dalla Guardia costiera intorno alle 20.30 di ieri, poco dopo i militari delle Fiamme gialle hanno soccorso un’imbarcazione con 28 profughi. In 10, invece, sono riusciti a raggiungere in autonomia il molo Madonnina e sono stati rintracciati dai carabinieri, così come i 72 migrantiapprodati a Cala Francese.

Fra hotspot e Casa della fraternità – locali della parrocchia gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra – ci sono, al momento, 1.400 persone.

Due migranti africani positivi al Covid e ricoverati nel Policlinico Riuniti di Foggia si sono allontanati all’alba dall’ospedale facendo perdere le loro tracce. I due – a quanto si apprende – verso le 6.30 di questa mattina sono usciti da una finestra del plesso D’Avanzo e il personale sanitario ha chiamato la polizia che ora li sta cercando.