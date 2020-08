Trentino. Orso M49 non ha più il collare. Più difficile ora rintracciarlo

AgenPress – Adesso sarà più difficile localizzare l’orso M49 perché ha perso il collare, dotato di un sistema di geolocalizzazione. Lo ha reso noto la provincia autonoma di Trento, sottolineando che l’animale, fin dalla sua fuga dal recinto del Casteller, era sempre stato monitorato.

L’orso M49 era fuggito una prima volta dal centro faunistico di Casteller, a Trento, il 15 luglio 2019 ed era stato catturato il 29 aprile del 2020. Per impedirgli di scappare nuovamente era stato rinforzato il recinto in cui viveva, ma lo scorso 27 luglio è riuscito ad “evadere”, terrorizzando abitanti e turisti della zona. Finora gli esperti erano riusciti a individuare le aree in cui si muoveva. Senza collare sarà tutto più complicato.

L’orso è evaso due volte dai recinti in cui era confinato. Grazie alla geolocalizzazione, si sa che il 19 agosto, alle ore 14, si trovava a monte di Malga Val Ciotto. “In assenza di ulteriori comunicazioni, – prosegue il comunicato stampa della provincia autonoma di Trento – è stata effettuata una verifica tramite radio vhf: il collare emetteva segnale di mortalità e quindi è stata eseguita una ricerca sul posto fino al rinvenimento dello stesso, integro, a terra. Il monitoraggio proseguirà basandosi esclusivamente sull’analisi degli indici di presenza”.