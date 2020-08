AgenPress. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci dichiara:

“Noi andremo avanti, stiamo approntando circolare attuativa dell’ordinanza” per lo sgombero per “motivi sanitari” dei migranti ospitati negli hot-spot e nei centri accoglienza in Sicilia.

Secondo fonti del Ministero degli Interni l’ordinanza che dispone lo sgombero di hot-spot e centri di accoglienza in tutta la Regione siciliana non sarebbe di competenza delle Regioni.