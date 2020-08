Zingaretti: “Se non ci sono comportamenti responsabili delle persone la battaglia contro il Covid è persa in partenza”

AgenPress. Ora se non ci sono comportamenti responsabili delle persone la battaglia contro il Covid è persa in partenza.

A Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia per primi abbiamo aperto i box per i tamponi per gli arrivi e i due aereoporti hanno avuto il riconoscimento internazionale come i migliori sbarchi per sicurezza e benessere.

È indecente scaricare tutto sul sistema sanitario e ringrazio gli operatori che con oltre 30 gradi stanno operando da giorni dentro le tute protettive. Ora sulle navi la cosa più importante sono i controlli alla partenza. Dai dati che abbiamo la stragrande maggioranza dei positivi sono asintomatici quindi hanno viaggiato in condizione di promiscuità con il rischio della diffusione del virus.