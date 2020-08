Codacons su ricostruzione terremoto e propaganda politici

MATTARELLA, VICINO A POPOLAZIONE COLPITA DA SISMA 4 ANNI FA. CODACONS: LE PAROLE NON BASTANO. LA RICOSTRUZIONE PROCEDE A PASSO DI LUMACA, DI QUESTO PASSO NE SERVIRANNO ALTRI 40 PER TORNARE ALLA NORMALITÀ. MA CHE FINE HANNO FATTO GLI INGENTI FONDI STANZIATI PER LA RICOSTRUZIONE?

AgenPress. Il Codacons attacca duramente in occasione dell’anniversario dal terribile terremoto che flagellò il Centro Italia, e mette nel mirino le stucchevoli dichiarazioni di vicinanza, sostegno e solidarietà arrivate nel corso del tempo dalla politica, in assenza però di interventi risolutivi e concreti per la ricostruzione e il ritorno alla normalità.

Da anni, e specialmente in occasione dell’anniversario, i cittadini colpiti dal catastrofico evento sono costretti anche a subire una ridda di promesse, annunci, generiche manifestazioni d’intenti: un carosello propagandistico noioso e inaccettabile, smentito dai progressi a passo di lumaca dei cantieri e delle attività di ricostruzione.

L’Associazione, che denunciò il governo italiano per omissione di atti dovuti e abuso della fiducia popolare in relazione alle promesse non mantenute circa la soluzione dei problemi connessi al sisma, torna a domandare chiarezza sull’impiego delle ingenti risorse mobilitate nei mesi successivi al sisma e denuncia l’immobilismo imperante anche sul rischio sismico: come se nulla si fosse imparato, e come se i cittadini dovessero fare affidamento sulla clemenza degli elementi piuttosto che sugli interventi delle istituzioni, mentre i Commissari alla ricostruzione si susseguono senza sosta e senza cambiamenti di sorta.

I cittadini attendono la normalità, in moduli di poliuretano espanso, attorno ai borghi sconquassati, oppure lontano da casa – fuori cratere: e allora, in vista del prossimo anniversario, è davvero il caso di stoppare il circo delle promesse e degli annunci e procedere speditamente a una vera ricostruzione.

Altrimenti, altro che 4 anni: ne serviranno 40, come per tanti terremoti del passato, a riprova ulteriore del fatto che in Italia – nonostante tutto, Commissari e Governi compresi, cambi di continuo – nulla cambia mai davvero.