Istituto Friedman, “Parole Berizzi inqualificabili. Sia espulso da Ordine Giornalisti”

AgenPress. “Il maltempo che ha colpito ieri sera Verona ha fortemente danneggiato il capoluogo scaligero: attività private, abitazioni, infrastrutture e intere strade sono state messe in ginocchio da pioggia, vento e grandine, lasciando per qualche ora con il fiato sospeso tutta l’Italia.

Nonostante la gravità dell’evento atmosferico che ha colpito una delle nostre più importanti città e i suoi cittadini esiste sempre chi non coglie occasione per tacere, è così infatti che il noto giornalista di Repubblica Paolo Berizzi ha commentato il tragico evento atmosferico su Twitter:

‘Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma’.

Ecco, con parole inqualificabili come queste non può che fare ingresso in pochi minuti nella categoria degli odiatori professionisti che dice di voler contrastare. Chiedo a nome del nostro Comitato scientifico all’Ordine dei giornalisti di appartenenza di questi signore che ne sia valutata immediatamente l’espulsione: una figura come la sua non può che danneggiare l’immagine e il buon nome dell’intera categoria.

Chissà che il karma contribuisca alla sua espulsione! A Verona, ai veronesi, la nostra solidarietà per l’evento che li ha colpiti ieri e per questo spregevole attacco. Forza Verona!”

Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.