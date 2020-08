Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo non esasperi Sicilia”

AgenPress. “Il Governo intende impugnare l’ ordinanza del Governatore della Sicilia Musumeci dettata da amore per la sua terra e da comprovate urgenti necessità igienico sanitarie, ricordando che questo campo è competenza regionale.

L’ esecutivo, che per lungo tempo è stato inerte e ha lasciato sola davanti al grave problema migratorio l’ isola, eviti inutili prove di forza che non portano da nessuna parte, ed invece scelga la via del dialogo e della mediazione, non esasperi i toni , la Sicilia e la sua gente che meritano rispetto”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò