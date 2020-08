Brunetta: “L’anticasta dei grillini si é fatta casta”

AgenPress. L’anticasta dei grillini si é fatta casta ed é difficile che la nuova casta si metta a urlare contro i parlamentari. Ovviamente é anche e soprattutto intervenuta la pandemia che non soltanto ha posto tutti noi di fronte a problemi di una straordinaria urgenza, come la salute e la precarietà del posto di lavoro, ma ci ha messo di fronte a un modo di gestire l’emergenza che non rispetta il ruolo del Parlamento.

La crisi economica e sociale che viviamo non ha pari nella nostra storia recente. Chi é nato dopo il 1945 non può ricordare un momento altrettanto drammatico della nostra vita collettiva. E in questi frangenti si ritorna a concentrarsi su valori fondamentali capaci di difendere le nostre libertà e i nostri diritti.

E’ quanto dichiara, in una nota, Renato Brunetta (Forza Italia).