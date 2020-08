Campania. Convegno del Centro Democratico sullo “spopolamento giovanile”

AgenPress – “Nel mese di settembre ci sarà un convegno promosso dal Centro democratico De Luca presidente. Il convegno sarà impostato sullo spopolamento giovanile. Tanti, troppi giovani vanno via dalla nostra Irpinia. Secondo una recente statistica ogni giorno un ragazzo irpino va via a cercare fortuna altrove”.

Lo annuncia Angelantonio Storti segretario politico di Centro Democratico, in appoggio alla candidatura a presidente di Vincenzo De Luca.

“Bisogna invertire assolutamente il declino delle nostre comunità. Un declino certo ma non irreversibile. Solo la politica può risolvere tali problemi essendo vicino ai giovani, mettendo gli strumenti in campo per un’inserimento occupazionale. Dobbiamo fare presto.

Al convegno saranno presenti i candidati al consiglio regionale, Giuseppe Solimine coordinatore del partito e Angelantonio Storti segretario politico. Non è esclusa la partecipazione del presidente della regione Campania Vincenzo de Luca”.