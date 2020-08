Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo allontana la Sicilia”

AgenPress. “Il Tar della Sicilia ha accolto la sospensiva del Governo nazionale contro la giustificata ordinanza del governatore Musumeci.

Non è mia abitudine commentare le decisioni della Magistratura che meritano rispetto. Si vedrà comunque in fase di merito. Tuttavia il problema non è giudiziario, ma politico. Il Governo Conte, in luogo di cercare con la Sicilia, trascurata e non trattata sul fronte migratorio e non solo, come meriterebbe dal potere centrale ( storia antica) ha adottato la via dello scontro.

In questo modo, forse senza volerlo, il Governo allontana la Sicilia e i siciliani. C’ è tempo per rimediare e riconsiderare le posizioni, ricordando che la sola via che produce risultati, è la mediazione nella responsabilità”: lo dice il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.