AgenPress. Con centinaia di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza, il governo preferisce impiegare l’Esercito Italiano per consegnare i banchi nelle scuole.

Non sarebbe più sensato e utile usare i nostri militari per il controllo dei nostri confini e la sicurezza delle nostre città e impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per compiti di questo tipo?

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni (FdI).