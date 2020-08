Istat: prezzi +0,3% su mese, -0,5% su anno

CODACONS: E’ ALLARME PREZZI IN ITALIA, DEFLAZIONE SI AGGRAVA PER EFFETTO DEI MINORI CONSUMI

AgenPress. “Siamo di fronte ad un vero e proprio allarme prezzi in Italia, determinato dal crollo dei consumi da parte delle famiglie”. Lo afferma il Codacons, commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

“Ad agosto la deflazione si aggrava e raggiunge quota -0,5%, con i prezzi al dettaglio che registrano il quarto calo consecutivo – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una situazione che rispecchia l’andamento negativo dell’economia italiana e, soprattutto, la crisi dei consumi che si registra nel nostro paese, e che ha effetti diretti sui listini”.

“In tale contesto, tuttavia, si registrano rincari per gli alimentari, ossia quei beni primari di cui i consumatori non possono fare a meno: l’incremento del +1,3% per la voce “prodotti alimentari e bevande analcoliche” determina una maggiore spesa su base annua pari a +97 euro per un nucleo con due figli (+72 euro la famiglia “tipo”) – conclude Rienzi.