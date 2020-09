L’opinione di Roberto Napoletano. Servono fatti nuovi e soprattutto servono subito

AgenPress. La zampa dell’elefante che blocca la crescita del Paese non è più un segreto per nessuno e questo aumenta la responsabilità politica di chi non interviene. Siamo arrivati alla cifra record di 64,5 miliardi che ogni anno le Regioni del Nord sottraggono indebitamente alle Regioni del Sud alle voci sanità, scuola, mobilità, treni veloci, rete in fibra, e così via.

Questa scavatrice con il pilota automatico inserito dentro le pieghe del bilancio pubblico da almeno undici anni ha diviso la popolazione italiana in cittadini di serie A (regioni del Nord) e in cittadini di serie B (regioni del Sud) per la cosiddetta spesa sociale.

Attraverso questa persistente e crescente distrazione di risorse che raggiunge il suo massimo nelle infrastrutture (qui il Mezzogiorno è addirittura abolito) ha di fatto negato lo sviluppo all’intero Paese.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/2020/09/02/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-servono-fatti-nuovi-e-soprattutto-servono-subito/