L’ opinione di Roberto Napoletano. Mettiamo le museruola alle Regioni

La regionalizzazione ha distrutto il Paese. Le amministrazioni territoriali o si dotano di capacità o l’amministrazione centrale le sostituisca. L’Europa vuole vedere qualità della spesa e qualità della amministrazione. Se nessuno sa che vuoi fare una fiscalità di vantaggio per gli investimenti al Sud, il tempo passa e il Paese affonda. Si deve fare una squadra di poche persone con sensibilità finanziarie o si può dare un incarico a una banca d’affari per dire al mondo che oggi la grande occasione è il Mezzogiorno d’Italia. L’importante è parlare con i centri nevralgici della finanza globale

AgenPress. I Paesi europei che vanno bene e sono prestatori di fondi il loro piano per l’utilizzo del Next Generation lo hanno già definito. Sono preoccupati i tedeschi. Sono preoccupati gli olandesi.

Entrambi, però, hanno fatto il loro piano e ne hanno rese partecipi le loro comunità. Noi siamo un Paese prenditore di fondi e non abbiamo ancora un piano di rilancio del Paese. Si dice: se ne sta occupando il ministro per gli Affari europei Amendola che è bravo, e noi ne siamo convinti, ma non basta, non è sufficiente per affrontare una sfida di tale portata storica. Non emerge all’esterno un’organizzazione, un processo strutturato, un metodo di lavoro.

Questa cosa vista da Francoforte e da Bruxelles non va bene, diamo la sensazione di essere tutti immobili a guardare gli eventi, non a determinare gli eventi. Magari non è vero e alla prova dei fatti ci stupiscono, ma ciò che oggi appare preoccupa perché manca un calendario di lavoro, non si capiscono le priorità, si paventa il rischio di dare qualcosina a tutti che è l’esatto contrario di ciò che serve. Si percepisce dall’esterno l’impronta dei mille campanili e il vizio italiano antico della mediazione al ribasso che è proprio ciò che non si deve fare.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/politica/2020/09/05/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-mettiamo-la-museruola-alle-regioni/